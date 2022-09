Manuel López – septiembre 14, 2022

Una joven aparentemente en estado de drogadicción fue apuñalada ayer presuntamente por su pareja sentimental en calles del municipio de Valle de Chalco.

Los hechos ocurrieron alrededor de las nueve de la mañana sobre la avenida Anáhuac y la calle Poniente 16, en la colonia Niños Héroes y quedaron grabados en video.

De acuerdo con testigos, la mujer identificada como Joselin fue atacada por su pareja entre las calles 7 y 8 luego de sostener una aparente discusión.

“La apuñalaron en las calles de atrás, caminó hasta aquí en la esquina y fue cuando nos dimos cuenta que estaba herida”, narró un vecino.

Con lesiones en la cabeza la joven trató de pedir auxilio en una parada de combis que se encuentra en las inmediaciones de la secundaria Emiliano Zapata.

Ahí vecinos comenzaron a grabar el momento en que varias personas tratan de apoyarla mientras esperan la llegada de personal de bomberos y Protección Civil de la localidad.

“Siéntate, relájate no pasa nada”, le dice un vecino que trata de auxiliarla.

Visiblemente desorientada y con el rostro cubierto de sangre intentó caminar, pero al no poder sostenerse decidió sentarse en la banqueta “Ya no aguanto, me voy a morir”, dice en el video.

A decir de los colonos que presenciaron los hechos, la joven tenía un aparente olor a «pegamento» al igual que el presunto agresor que fue ubicado metros adelante.

Al sitio llegaron elementos de la policía local, quienes lograron detener al presunto responsable identificado como Santiago «N» con la edad de 32 años.

En tanto, la víctima de 21 años fue atendida por paramédicos y canalizada al hospital General Fernando Quiroz donde recibe atención médica.