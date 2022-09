Arturo Callejo – septiembre 08, 2022

El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ganará las elecciones de gobernador del Estado de México en 2023, independientemente si van o no en alianza los institutos políticos del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), afirmó la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Martha Guerrero Sánchez.

“Tenemos claro que tenemos un gran adversario y ese se llama PRI, no sé si vayan a ir en alianza o no, pero lo que sí puedo decir es que este Comité ejecutivo estatal de Morena, venimos a decirles que vamos a ganar la contienda del próximo año”, advirtió la Senadora de la República.

Lo anterior ante la ruptura indefinida que anunciaron ayer las dirigencias nacionales del PAN y PRD ante el PRI, que ha decidido apoyar para que el Ejército extienda sus tareas de vigilancia hasta 2028, por lo que la alianza electoral y legislativa, Va por México, está en riesgo y por consecuente no habría coalición entre el PAN-PRI-PRD para enfrentar las elecciones del año venidero en el Estado de México.

“¿Cual es su punto de vista de la ruptura momentánea de la alianza Va por México?, de entrada, no me ves triste, ¿verdad?, me parece que es natural. No me preocupan si vienen o no vienen en coalición”, citó la política.