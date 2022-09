Fiestas Seguras

Hugo Antonio Espinosa

Septiembre 15, 2022

Con la celebración de las fiestas patrias, este 15 y 16 de septiembre de 2022, se inaugura prácticamente el último tercio del año, periodo en que se incrementan las fiestas y conmemoraciones de toda índole; los días de asueto, puentes vacacionales y motivos varios para celebrar y reunirse con familiares y amigos de manera generalizada. Se aproxima después el Día de Muertos, el de la Virgen de Guadalupe, las navidades y el año nuevo. Días de disfrute y desafuero que se van tan rápido como el año.

En dicho contexto, también se incrementa la movilidad en todas la ciudades de nuestro país, comienzan las aglomeraciones en los supermercados, tiendas departamentales –El Buen Fin, por ejemplo–, plazas y tianguis tradicionales; el tráfico excesivo en las vialidades, la desesperación por llegar rápido y primero a nuestros destinos; el incremento de las citas y reuniones en bares y restaurantes –por ende una mayor ingesta de bebidas alcohólicas–; múltiples festivales artísticos y conciertos masivos; ofertas y descuentos que se acompasan con el pago del aguinaldo, entrega de vales de despensa y demás prestaciones económicas de la burocracia y de los empleados formales, entre otros factores, cuyo objetivo principal es dinamizar la economía -ahora sin restricciones pandémicas–, mover a la gente, consumir, gastar, comprar, adquirir y disfrutar.

De la mano de toda esta efervescencia vienen los descuidos, la falta de atención a las normas de seguridad y convivencia social, la relajación de la disciplina y el sobrepase de los límites establecidos que regulan la convivencia humana en espacios cerrados, el incumplimiento de la ley en eventos públicos y concentraciones masivas.

En consecuencia, devienen los accidentes, las emergencias y –si se concatenan algunos agentes destructivos–, los desastres. Los daños a la infraestructura pública y patrimoniales, las pérdidas materiales, los bienes y el entorno son los efectos del impacto de los fenómenos perturbadores, pero lo más sensible e irrecuperable son las pérdidas de vidas humanas; las lesiones incapacitantes permanentes; la pérdida de una extremidad, de un órgano o de la capacidad de moverse, la imposibilidad de ver o sentir la vida y salud que hoy se tienen.

Por lo anterior, esta columna que siempre lo invita a reflexionar sobre su seguridad y su autoprotección, pretende incidir en el elemento preventivo que debemos incorporar en nuestra conducta diaria en estos tiempos en que el incremento de peligros y amenazas se combinan con nuestras vulnerabilidades que, en la misma medida, también se agudizan y generan irremediablemente condiciones que nos ponen en riesgo de un momento a otro.

En la teoría más básica de la Gestión Integral del Riesgo de Desastre (GIRD), existen tres elementos que debemos tener en cuenta para el análisis de una situación de riesgo, componentes que siempre están presentes y que su grado de intervención o de presencia en una situación específica determinan las consecuencias o efectos adversos para la sociedad: Los Agentes Destructivos (AD), Agentes Afectables (AA) y los Agentes Reguladores (AR), es decir, los fenómenos que producen riesgos, emergencias o desastres –pueden ser de origen natural o antrópico–; los sistemas en donde se materializan sus efectos –entiéndase los seres humanos, su hábitat y medios de subsistencia–; y los factores que reducen su impacto –las acciones, instrumentos, normas, obras y todo aquello destinado a proteger y controlar los efectos adversos provocados por los fenómenos perturbadores.

Si usted está en una concentración masiva, por ejemplo, un concierto o fiesta patronal para 20 mil personas que incluye juegos mecánicos y artificios pirotécnicos, el AD es de carácter socio-organizativo, cuyos principales peligros son la alta concentración de personas, la quema de pirotecnia y las fallas en la operación de un juego mecánico. El AA son las 20 mil personas aglomeradas, los vecinos y transeúntes que circundan la zona, sus bienes (casas, negocios, autos, equipos electrónicos, dinero, etc.) y el entorno (el suelo, la fauna, vegetación, infraestructura pública, monumentos, patrimonio histórico, artístico, etc.). Los AR son todas las acciones que se establecen durante el concierto (operativos preventivos de protección civil, bomberos, ambulancias, seguridad pública, personal militar, procuración de justicia, derechos humanos).

Todos estos elementos se conjugan en un evento masivo. En medida de que los AR estén presentes y existan los mecanismos de prevención, control y reducción de riesgos el evento será más seguro; pero si el AD se desborda -que el aforo sea mayor al que se tenía proyectado– y no existe control de ingesta de bebidas alcohólicas, restricciones de no portar objetos que puedan ser arrojados, punzocortantes o cualquier objeto que pueda ser usado como arma; si no se tienen establecidas las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, acordonamiento de zonas peligrosas, etc., los AA se encontrarán más vulnerables y la probabilidad de una emergencia estará latente y los riesgos serán inminentes.

Con estos elementos usted puede hacer su propio análisis y, si determina que no hay suficientes AR en una festividad masiva, lo mejor será ponerse a salvo y retirarse del evento por su propio bien. Ya habrá más fiestas y mejores condiciones para divertirse. Cuidarse y cuidar a los suyos hoy es prioridad. En tanto, recuerde que el espacio más seguro lo hace usted. ¡Cuídese!

