Hoy Estado de México-septiembre 01, 2022

Durante la presentación del libro ‘En el lugar de los hechos’, escrito por el periodista y reportero mexicano Jorge Zarza Aguilar, en el foro Horacio Zúñiga de la Feria Internacional del Libro Estado de México (FILEM) 2022, ya habló sobre las historias, las enseñanzas y los retos de trabajar como periodista en México.

El libro fue presentado por la periodista Maricruz Rivera, y como parte del evento, el autor señaló que esta edición representa un reto personal, pues todas las coberturas que ha realizado a lo largo de su trayectoria, han sido casi todas con lenguaje televisivo, muy distinto al escrito.

Señaló que un periodista tiene tres responsabilidades primordiales: la primera es informar lo sucedido, la segunda es propiciar comunidad con la audiencia, lo cual genera una retroalimentación, y por último, que su labor sea siempre de servicio para ayudar a la sociedad a tomar decisiones

“Hay cosas que generan comunicación, pero no son útiles. Cuando la información no sirve no podemos llamarle periodismo. Yo lo resumiría en informar, comunicar y servir. Si detectamos que uno de los tres pilares no sostiene la casa del periodismo es un motivo de alerta para saber que no es ahí donde tenemos que estar”.

Maricruz Rivera recomendó la obra tras asegurar que además de contar historias sobre la labor periodística de Zarza Aguilar, cuenta con enseñanzas para quienes busquen dedicarse al periodismo.







“Es una lectura que debe ser recomendada como un libro de texto. Es un libro de consulta en el que Jorge, además de narrar las historias a lo largo de 25 años, tiene muchas enseñanzas. Es una lectura indudablemente obligada”.

Por su parte, Ricardo Joya Cepeda, académico de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), quien fue moderador de la presentación, habló sobre la trayectoria del periodista, en la cual resaltan sus más de 25 años en los que ha laborado como reportero y conductor de noticias, en especial para TV Azteca.

Algunas de sus coberturas han sido desastres naturales, enfrentamientos entre grupos armados en rescate delos mineros chilenos en 2010, y muchos más.

El libro ‘En el lugar de los hechos’ se encuentra disponible en librerías coma de manera impresa y electrónica, y también en la FILEM 2020, la cual llegará a su fin el próximo 4 de septiembre, en el Centro de Convenciones del Edomex, ubicado en Toluca.