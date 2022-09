Hoy Estado de México – septiembre 07, 2022

El conductor Juan José Origel se encuentra mal de salud tras haberse sometido a una operación en agosto pasado.

Fue en su canal de YouTube donde el titular de “Con permiso” reveló que a mediados de agosto, fue sometido a una operación de urgencia en León, Guanajuato, debido a que presentó complicaciones con una hernia.

Aunque en su momento dijo que todo había salido bien e incluso se presentó en algunos eventos públicos la semana pasada, el conductor volvió a alertar a sus seguidores al confesarles que ha estado enfrentando algunos problemas de salud.

Pepillo contó que el pasado fin de semana se la pasó recostado en su cama, pues luego de asistir al homenaje de Silvia Pinal comenzó a presentar molestias, y aunque habló con su médico, quien le recetó medicamento para calmar su malestar, no ha podido recuperarse por completo.

«La verdad es que no me estaba sintiendo bien, no sé si fue porque estaba recién operado y así me fui al evento de la señora Pinal, y luego a la fiesta que me hicieron, que yo les agradezco mucho que me festejaran mi cumpleaños, que es el 14 de septiembre, pero los dueños del restaurante Revolución 67 me hicieron una fiesta y yo dije ‘bueno, pues ya voy'», dijo el conductor.

Origel confesó que ha estado con nostalgia por su familia.

«No me sentía tan bien, pero ahí voy de metiche, bueno, a la fiesta, y claro que sábado, domingo y parte de lunes, me sentía… hablé con el doctor, me mandó medicina, pero me dio una temblorina, aparte no sé si les pase, que de pronto te sientes con nostalgia, como triste, como que te quieres arrancar, no sé, extraño a mis hermanos, y luego encerrado, pero la verdad es que no sé explicarles», añadió el famoso.

Se disculpó con sus seguidores por si lo ven mal.