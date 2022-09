Arturo Callejo – septiembre 12, 2022

En la capital del Estado de México, Adán Augusto López Hernández, Secretario de gobernación, respaldó el hecho de que el Ejército siga haciendo tareas de vigilancia hasta el 2028, como lo ha propuesto la diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Yolanda de la Torre Valdés, “nosotros sí apoyamos desde luego la iniciativa que presentó la diputada Yolanda de la Torre”.

El responsable de la política interna de México, sostuvo que habría que preguntarles a los gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN), si ha fallado o no la seguridad con la Guardia Nacional en sus entidades federativas, sin necesidad de preguntarles a los ejecutivos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pues este instituto político no gobierna ni un solo estado.

“No ha fallado la Guardia Nacional, que le pregunten a los gobernadores emanados de Acción Nacional si ellos no están de acuerdo con lo que la Guardia Nacional aporta en sus estados, no le diría que le pregunten a los gobernadores emanados del PRD, pues ya no hay”, indicó el Secretario de gobernación.