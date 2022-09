Hoy estado de México-septiembre 10, 2022

Melanie Pavola, modelo de OnlyFans, acusó a líder de la agrupación Cártel de Santa, Eduardo Dávalos De Luna, mejor conocido como Babo, de haberla golpeado cuando viajaron juntos a Cancún.

Fue mediante un hilo de Twitter, el pasado jueves 8 de septiembre, que Melanie platicó que el músico, quien fuera su pareja sentimental, la golpeó frente a su hija.

Por lo que interpuso una denuncia en su contra, en la cual expresó que por lagunas en las leyes, no haya podido denunciar al artista ante las autoridades.

La modelo explicó que viajaron a Cancún con Babo, debido a que la hija del cantante quería ir a un concierto y él le dijo que le daría permiso únicamente si Melanie la acompañaba.

La regia señaló que pese a estar molesta con Babo, accedió a acompañar a su hija, hospedándose en la misma habitación.

“Ya estábamos peleados, pero no quería que su hija se perdiera esa experiencia, así que accedí para ir a cuidarla, su hija, él y yo estábamos en la misma habitación, después del evento, después discutir mucho con el, decidí ya no pelear, tome mis cosas y me fui a cuidar a su hija”.

Explicó que debido a la molestia que tenía con el cantante, decidió ignorar sus reclamos y encendió un cigarrillo, situación que siempre le ha causado molestia a Babo, por lo que enfureció tanto que la golpeó.

“Me arrebató el cigarro de la boca, estrujando mi boca, reaccioné para defenderme, le aventé los pasteles de chocolate, su hija se despierta con el ruido y ve justo el momento donde Babo me sienta de dos cachetadas, perdí la noción dos segundos, vi todo negro, cuando reacciono”.