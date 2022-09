Hoy Estado de México-septiembre 13, 2022

El productor Juan Osorio se ha dejado ver al lado de su pareja Eva Daniela, situación por la cual ha recibido fuertes críticas debido a la evidente diferencia de edades, situación que no les ha impedido demostrarse su amor de manera pública.

Hace poco, Juan Osorio y Eva Daniela viajaron a España en compañía de Emilio, a quien procreó con Niurka y compartió una fotografía en la cual aparecen los tres muy contentos.

Eva Daniela tiene 27 años de edad mientras que Juan tiene 65, su relación inicio a mediados del 2021, año en el que se dejaron ver tomados de la mano para después comunicar de manera abierta su romance, mismo que se ha visto envuelto en diversas críticas por parte del público, quienes aseguran que Daniela parece su hija.

En su reciente viaje por España, compartieron diversas fotografías, mismas que generaron desaprobación debido a que la actriz es muy joven para él y parecen padre e hija, incluso podría pasar como su abuelo, de acuerdo con diversos usuarios.

«Qué bonito don Osorio y su hija disfrutando». «Qué bonitos abuelo y nieta». «Últimamente no sé si es moda o en verdad las jóvenes de ahora tienen tanta necesidad de ser valoradas, mimadas, como quizá lo hizo su papá o les faltó su papá. Ellas le llaman amor y quizá tienen razón se enamoraron, pero no se dan cuenta que la edad sí afecta porque después se van a convertir en sus enfermeras, aunque digan que no, pero algunas se hacen como ellos ya no salen con sus amigas, ya no van a reuniones, se la pasan en casa viendo la tele como lo hacen ellos, y este señor Juan Osorio no es la primera vez que sale con chicas más jóvenes que él, Niurka fue la primera pero sólo el tiempo lo dirá si en verdad lo amaba o era por su dinero».