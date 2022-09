Arturo Callejo – septiembre 07, 2022

Si bien las autoridades estatales y municipales han inaugurado la remodelación de la Plaza de los Mártires de la capital del Estado de México, el Patronato Procentro Histórico de Toluca, no ha recibido los detalles de la logística de cómo y donde se van a desarrollar los festejos patrios los días 15 y 16, luego de que éstos se suspendieron por la pandemia de COVID-19.

La presidenta, Verónica Valdéz González, sostuvo que preocupa saber dónde se efectuará la verbena popular, pues la Plaza González Arratia, que fue reabierta recientemente al público, no ha sido restaurada completamente de sus pilares que presentan deterioro por la humedad.

Mientras que la explanada del Teatro José María Morelos y Pavón, además de ser pequeña para los miles de asistentes que se dan cita a los festejos patrios, no tiene condiciones para soportar tanto peso y por ello cuenta con una restricción por parte de Protección Civil estatal porque debajo pasa la bóveda del Río Verdiguel.

“Hasta donde sabemos es que sí va a haber Grito y al otro día el Desfile que también ya nos corroboraron en Seguridad Pública municipal. Todavía no sabemos a ciencia cierta dónde se van a poner los puestos de la verbena popular, cómo le vamos a hacer con el ambulantaje, tenemos solamente la explanada que está atrás de la iglesia de la Santa Veracruz, que es un espacio muy pequeñito como para esa verbena y la verdad no sabemos, no ha habido un comunicado oficial ni por parte del estado ni por parte del ayuntamiento (de Toluca).

Otra problemática para los empresarios toluqueños es cómo se van a manejar los cierres de calles y avenidas y cómo funcionarán los estacionamientos del primer cuadro capitalino, pues la mayoría de los restauranteros quieren tener festejos patrios en sus negocios, “cuando hay un Grito regularmente desde la cuatro de la tarde se cierran muchas calles y para el 16 lo mismo”.

Verónica Valdéz González, presidenta del Patronato Pro Centro Histórico de Toluca.

Es de referir que, cuando existía la explanada de la Plaza de los Mártires, ésta se llenaba hasta con 12 mil personas en promedio, además la multitud abarcaba avenidas como Sebastián Lerdo de Tejada, Independencia, Miguel Hidalgo y Costilla y Nicolás Bravo, entre otras.

Sobre la misma explanada de la también conocida como Plaza Cívica, desfilaba por la noche del día 15 de septiembre la Bandera Nacional que sale de palacio municipal para ser trasladada a palacio de gobierno estatal y dar el Grito de Independencia el ejecutivo de este estado.

Sobre este mismo espacio se daban cita diversos grupos musicales para amenizar la noche a la par de que había un espectáculo de pirotecnia y de rayo láser que iluminaba los principales edificios gubernamentales.

En tanto, el comercio se instalaba sobre calles y banquetas del corazón de la capital mexiquense. “no creo que entre las jardinera pueda caber alguien, no sabemos si van a quitar las vallas que están puestas, la verdad es que no sabemos nada, no es que diga yo que es complicado, simplemente está a ojos vistos, párate ahí, ves las jardineras, están preciosas y todo, imagínate tres mil personas encima de ese jardín, pues no cabe ni en los pasillitos, tenemos hasta el momento una total desinformación acerca del evento”.

Verónica Valdéz González, presidenta del Patronato Procentro Histórico de Toluca, ahondó que se le ha confirmado el arribo de una banda, que por lo regular convoca a centenares de personas, “preguntamos ¿dónde se va a poner esa banda?, no saben y una banda cuantas personas convoca y no tenemos un espacio como para eso, no sabemos ni donde va a ser la verbena”.