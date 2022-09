Hoy Estado de México-septiembre 28, 2022

Fue en el estado de Puebla que una madre de familia solicitó a una enfermera simular la aplicación de la vacuna anticovid a su hija para poder obtener el certificado de vacunación expedido por la Secretaría de Salud, esto porque es antivacunas.

El Secretario de Salud Estatal, José Antonio Martínez García dio a conocer que la mujer dijo que es antivacunas, por lo que no quería vacunar a su hija, ante esto, la enfermera se negó y denunció a la madre, quien huyó de la sede de vacunación con su hija.

«La persona que llevó a su chiquita a vacunar quiso decirle a la enfermera que no le pusiera nada porque es antivacunas, salió con su hijita, se la llevó y ya no supimos más pero hasta el momento no ha habido otro reporte de situaciones similares».

Tras los hechos, Miguel Barbosa, gobernador del estado de Puebla, llamó a los padres de familia a anteponer la salud de sus hijos antes de buscar únicamente obtener un documento.