Arturo Callejo – septiembre 08, 2022

Transcurre septiembre mes del testamento en todo el país y en el Estado de México este documento tiene un costo de dos mil 100 pesos y para los adultos mayores es de mil 100 pesos, lo que incluye el IVA y los derechos por el aviso al archivo general de notarías. En temporada regular, un testamento cuesta cuatro mil 100 pesos.

Rosa María Montiel Bastida, Presidenta del Consejo Directivo del Colegio de Notarios del Estado de México, indicó que la pandemia despertó conciencia entre la población, pues anteriormente solo gente adulta mostraba interés por obtener este instrumento notarial y ahora ya son parejas jóvenes con hijos pequeños e incluso personas solteras.

Indicó que el trámite es fácil y rápido, pues primero se saca una cita con el notario de preferencia y se presenta la persona interesada con su identificación oficial, se le asesora y se le toman sus datos para que luego el o la notario redacte el documento y haga entrega del mismo.

En caso de que la persona tenga alguna discapacidad, tiene que acudir con dos personas como testigos con su respectiva identificación vigente.

“Cuando una persona no sabe leer, o no puede leer, o no sabe escribir, o no puede escribir, o no puede ver, o no puede escuchar, o no puede hablar, tiene que estar asistida por dos testigos, pero puede otorgar su testamento. Dos personas que tengan su identificación oficial, es un documento tan simple que tiene tanta importancia jurídica porque se va a permitir expresar y decidir quienes serán sus beneficiarios para que después de su fallecimiento vayan a corresponder esos bienes, derechos y obligaciones que nos extinguen con el fallecimiento.