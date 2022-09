Arturo Callejo – septiembre 21, 2022

“¡Quien tiene Paz en su conciencia lo tiene todo!”, “¡Si quieres hacer la Paz con tu enemigo, debes trabajar con él!” y “¡La Paz exige condiciones esenciales, verdad, justicia, amor y libertad!”, fueron algunas frases que un grupo de jóvenes estudiantes de una escuela particular ubicada en el centro de Toluca, plasmaron sobre cartulinas de colores con motivo del “Día Internacional de la Paz”, a la par de que regalaban un dulce a las personas que encontraban caminando.

Lo importante para algunas estudiantes que salieron a las calles del centro de Toluca a promover este valor universal, es que haya igualdad y solidaridad mundial, sobre todo en México.

“Todas las personas tienen que respetar a los demás y al medio ambiente, porque la cultura y la paz se basa en eso”, externó la estudiante Ericka.

Su compañera Gabriela, indicó que la paz “consiste en promover una serie de valores, tanto como para las actitudes como para los comportamientos y rechazar la violencia, tratar de no promoverla”.

Al encontrar a Lupita, ella sostuvo que a la sociedad mexicana le hace falta ser empática, “y tratar de no extender los malos hábitos. No existe un respeto entre muchas familias, lo que queremos dar a conocer es que tenemos que dar un mundo con paz y armonía, sin problemas, que los mismos derechos que tienen los hombres que tengan las mujeres y que todo sea mutuo, que no haya desigualdades en México, que tengamos un mundo lleno de paz y armonía, todos valemos lo mismo, todos somos iguales”.