Arturo Callejo – septiembre 01, 2022

Que se aplique el Bando Municipal que prohíbe el comercio ambulante en el centro de la ciudad de Toluca y por consecuente, que se retire de Paseo Constitución, sobre los Portales, la feria artesanal, es lo que exigen al presidente municipal, Raymundo Martínez Carbajal, los comerciantes adheridos al Patronato Procentro Histórico de Toluca.

La titular, Verónica Valdéz González, exigió además al edil priista, que se quite un puesto en el que se venden bebidas alcohólicas, como mezcal y diferentes licores el cual está prácticamente a tres cuadras del palacio municipal desde donde despacha, casi llegar a la avenida Miguel Hidalgo y Costilla.

“Ya es terrible, terrible, a veces no se puede ni transitar por las banquetas, ya sabe el director de comercio que no es posible que si es temporada de útiles escolares estén vendiendo etiquetas de libretas en la esquina de una papelería, eso es a todas luces una agresión. No sé si realmente ya haya alguna colusión (comerciantes ilegales y autoridades locales), porque la última vez que entrevisté a uno de los inspectores de la vía pública me dijo que eran puestos tolerados y lo que nosotros exigimos es muy fuerte, porque ya la presión de nuestros agremiados es un reclamo constante, y ahora sí alzo la voz para ya no pedir, sino para exigir a las autoridades que se respete el Bando municipal, este país tiene que ser de leyes”, externó Valdéz González.