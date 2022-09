Hoy Estado de México-septiembre 28, 2022

A través de sus redes sociales, Fox Sports dió a conocer que el conductor André Marín decidió retirarse de la televisión de manera temporal debido a problemas de salud.

Fue mediante un comunicado que Fox Sports informó sobre lo que vive el conductor, resaltando la gran importancia que tiene en la compañía.

André Marín tiene una bacteria denominada Clostridium Difficile, la cual contrajo antes de que iniciara la pandemia por Covid-19.

El mismo Marín comentó en entrevista exclusiva con Javier Alarcón, los detalles de su enfermedad y dijo que son importantes los cuidados.

“Antes de la pandemia del COVID, me dio una cosa Javier -que no se la recomiendo a nadie- que se llama Clostridium, es una infección en el estómago que si no te la cuidas con unos antibióticos fuertísimos te puede llegar a perforar el intestino y el páncreas”.