Hoy Estado de México – septiembre 06, 2022

Previo al inicio de su gira por Latinoamérica, la cantante Ana Gabriel realizó un video en el que pide a sus fans que no le vayan a pedir fotos ni a regalar cosas, porque no va a aceptar.

La cantautora pidió a sus admiradores que «no gasten» en regalos para evitarle la pena de rechazarlos.

Fue en su cuenta de Instagram donde subió el video en el que explica que tomó esta decisión ya que tiene que cuidarse de los contagios del COVID-19, para evitar enfermar y poder cumplir con las fechas programadas, pues, explicó que más allá de una decisión propia solo está siguiendo con las normas estipuladas en el “World Tour 2022”.

El próximo 7 de septiembre la cantautora mexicana dará inicio a una serie de presentaciones por Latinoamérica para la que se está preparando un espectáculo en el que promete entregar el corazón.

“Me han escrito, me han preguntado que tienen regalos para mí, que quieren darme un abrazo, quiero decirles que por esta ocasión, no compren nada, no voy a recibir nada”, señaló la intérprete de “Quién como tú”.