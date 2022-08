Arturo Callejo – agosto 18, 2022

Aún cuando no recibieron apoyo de su presidenta municipal, Ana Muñiz Neyra, alrededor de 330 productores adheridos a Procasma, en el municipio de San Mateo Atenco, auguran que sus ventas de calzado escolar serán de un 60 por ciento a partir de la semana entrante y hasta la primer quincena de septiembre.

De esta forma, auguran reactivar la economía del sector que resintió pérdidas millonarias los dos años pasados por la pandemia de COVID-19.

Al citar que la funcionaria pública no ha cumplido al rubro zapatero sus promesas de campaña, ni tampoco ayudarles a organizar una feria del calzado en esta temporada de regreso a clases y solo los quiere utilizar para beneficio propio, Gonzalo González Alcántara, presidente de Procaspa en San Mateo Atenco, indicó que si bien está un poco lejana la posibilidad, los zapateros no descartan vender por semana entre tres mil y cuatro mil pares de calzado escolar, cuyo precio ahora va de los 180 a 320 pesos.

“Se ve que este año ya viene en serio el regreso a clases y creo que va a ser un beneficio para nosotros como fabricantes y productores de calzado escolar, hasta antes de pandemia en un regreso a clases se vendían unos tres mil a cuatro mil pares a la semana, ahora esperamos llegar a un 60 por ciento de ventas, yo creo que seria buen nivel”, indicó el comerciante zapatero.

Gonzalo González Alcántara, presidente de Procaspa en San Mateo Atenco.

La venta de zapato de San Mateo Atenco no solo es de manera interna, pues también llega gente a comprar por mayoreo de estados como Veracruz, Puebla, Morelos, Querétaro y principalmente de la capital del país.

González Alcántara hizo énfasis al citar que si su presidenta municipal les hace un llamado para reactivar la economía, sí estarán trabajando juntos, pero “hasta el momento nos ha dejado en el olvido, en esta administración no hemos tenido apoyo alguno, nos hizo promesas de campaña que hasta el momento no ha cumplido en nada, como el hecho de reactivar la economía, publicidad sin costo para los productores y expo ferias. Sí nos hace invitaciones, pero son invitaciones para beneficio personal del ayuntamiento y de su persona y no acudiremos”.