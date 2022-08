Arturo Callejo – agosto 24, 2022

Desde el punto de vista de Emilio Álvarez Icaza Longoria, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, si la Fiscalía General de la República (FGR) quiere imputar actos en materia de actuación en contra del ex procurador general de la república, Jesús Murillo Karam, relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, va a ser muy difícil de comprobar.

Al citar la frase popular de, “ya se les hizo bolas el engrudo”, reiteró que la Fiscalía estaría obligada a sustentar que Murillo Karam haya participado en actos de tortura en contra de los muchachos estudiantes, “ojalá no termine en un uso político el caso y cuando acabe este gobierno tengamos una decepción más como ha pasado con el caso de Lozoya y otros que con el tiempo se les van cayendo, ojalá no se termine en un uso político, indudablemente se les hizo bolas el engrudo”.

Álvarez Icaza añadió en la ciudad de Toluca que la llamada “Comisión de la Verdad”, encargada de investigar los sucesos de Ayotzinapa no ha dicho nada nuevo, cuando esto se basa en “las preguntas clave, ¿dónde están?, ¿qué pasó? y quién decidió lo que así sucedió? y no están resueltas, y para eso era la comisión de la verdad, cuatro años después nos vengan a informar lo que ya se había dicho. No dan nada diferente, es lo mismo, a mi no me pareció ni en forma ni en fondo nada novedoso”.

La semana pasada, la Comisión para la Verdad de Ayotzinapa determinó que la desaparición de los 43 estudiantes ocurrida en 2014, fue un crimen de Estado y a las horas, el ex procurador general de la república, había sido detenido en la capital del país y se le imputan los probables delitos de tortura y desaparición forzada.