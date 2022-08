Hoy Estado de México – agosto 05, 2022

Llegar cansado al cine después de una intensa jornada de trabajo parece una mala idea, pues el sueño podría hacer de las suyas, lo de menos es que te quedes dormido en la sala de cine mientras se proyecta la película, ¿pero toda la noche y quedarte encerrado en la plaza comercial?

Esto precisamente fue lo que le ocurrió a un joven que quedó atrapado en un complejo de cines en Querétaro, sin poder salir, luego de quedarse dormido en la sala de cine.

Como era la última función, los empleados ya no entraron a limpiar la sala, por lo que no se dieron cuenta que el hombre estaba en los brazos de Morfeo.

En su cuenta de TikTok @mikesanchezoficial mientras el joven contó que al despertar sintió curiosidad porque todo estaba en silencio y sin gente, por lo que comenzó a grabar qué era lo que sucedía hasta que se dio cuenta que estaba solo en la sala de cine, en la dulcería y en la plaza comercial.

«Weeiii me quedé dormido, ¿y los empleados?, ya no hay nadie y me apagaron”, dijo el tiktoker.