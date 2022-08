Arturo Callejo – agosto 19, 2022

Padres de familia y estudiantes de la escuela primaria “Despertar Campesino”, ubicada en la comunidad de El Tunal, en el municipio de San Felipe del Progreso, acudieron al Centro de Justicia de Ixtlahuaca para exigir justicia para el profesor Ramón, quien a mitad de semana fue aprehendido y encarcelado por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por el probable delito de abuso sexual cometido en agravio de dos alumnas del citado plantel.

Pidieron también se limpie ante la sociedad el nombre del profesor, del que dicen, siempre ha sido respetuoso con los alumnos y padres de familia en los cinco años que llevaba como mentor.

La madre de familia, María González González, originaria de la comunidad de El Tunal, sostuvo que el maestro es inocente, “es inocente de lo que lo acusan, el maestro llegó hace cinco años a la institución y él sacó la generación de mi nieta que es huérfana y nunca de los nuncas nos faltó al respeto, siempre te decía, así como es alto el joven decía, ¡Doña Mari!, siempre para mi ha sido un maestro respetuoso y no se me hace justo, yo vengo a pedir justicia, para sacar a un docente no cuesta un peso, cuesta una lavada, una planchada, cuesta tragar nopales, andar sin zapatos para levantar a un docente, por eso pedimos justicia y que limpien su nombre, porque el maestro no es eso, para mi sí, como madre, como abuela, como quieran verme, como ciudadana del Tunal sí pido justicia”.

La comunera recordó que ella tuvo un hijo que fue maestro y a los 24 años lamentablemente murió a raíz de un derrame cerebral, sin embargo, “a lo que yo veo que está viviendo el profesor, mil veces sí le doy gracias a Dios que se llevó a mi hijo porque lo que estuviera viviendo ahorita es una injusticia y es una impotencia de que como uno no tiene dinero ni apoyo, sí se siente uno amarrada de las manos y yo se los aclaro, preparar a un docente no es fácil”.





Añadió la pobladora de origen mazahua, que ella nunca vio una patrulla presentarse a la escuela primaria “Despertar Campesino”, en plan de investigar las supuestas violaciones de dos pequeñas, “nunca vi a un licenciado o alguien que dijera, vengo a ver a la directora o vengo a ver al maestro o vengo a ver a los padres de familia, que está pasando, yo no vi ni una patrulla ni nada que fueran por el maestro, si es maestro se va con el director, del director con el supervisor. Yo vengo en este momento a pedir, a exigir, a rogar como madre, que es una injusticia que están haciendo con él, como padre, como esposo, como ser humano más que nada, ¿dónde queda su carrera?, ¿dónde queda su reputación?”.

En la escuela “Despertar Campesino“, del municipio de San Felipe del Progreso, el profesor Ramón daba clases a niños de quinto año que ahora pasan a sexto, en tanto, la acusación que se le imputa proviene de la madre de una niña de 10 años de edad, quien, según las investigaciones ministeriales, le comentó a su mamá que el pasado 04 de julio, el mentor le habría realizado tocamientos en su cuerpo al interior de un salón de clases.

También se le investiga por otro hecho de probable violación, pero esta orden de aprehensión se le cumplimentó en reclusión en el penal de Ixtlahuaca.

A la manifestación acudieron también taxistas de la comunidad de El Tunal, padres y madres de familia y estudiantes del citado plantel que lleva de haber sido fundado 47 años.