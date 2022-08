Hoy Estado de México-agosto 13, 2022

Luego de que circulara la noticia de la supuesta muerte de la cantante Ana Gabriel, de 66 años de edad, poco antes de comenzar su gira por Latinoamérica, fue la misma artista quien salió a desmentir dichas afirmaciones.

Después de que la cantautora mexicana retomara sus conciertos en varias partes del mundo y diera a conocer el inicio de su gira ‘Por amor a ustedes’, en varios puntos de Colombia, se dio a conocer el rumor de su muerte, lo cual preocupó a sus seguidores.

Sin embargo, respiraron aliviados cuando la misma artista desmintió los rumores, asegurando que está más viva que nunca y lista para compartir esta gira con sus fans.

Fue a través de su cuenta de Twitter que la cantante desmintió la apócrifa noticia de su fallecimiento «aquí mi confirmación de que no me he muerto, andaba de parranda».