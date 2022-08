Hoy Estado de México-agosto 10, 2022

A través de redes sociales Danna Paola dió a conocer que las entradas para su próximo concierto en el Auditorio Nacional el 16 de noviembre, se agotaron, lo cual la sorprendió tanto, que rompió en llanto.

Esta será su primera presentación en dicho recinto, lo cual significa un gran logro en su carrera; en este concierto ofrecerá el estreno de una canción como parte de su gira Xt4sis.

Por lo que mediante redes agradeció el apoyo a sus fans y compartió un video donde se muestra llorando de felicidad y prometió dar lo mejor en la presentación.

«Se los juro que no me lo esperaba, me encanta que la vida me sorprenda, que mi carrera me siga sorprendiendo… Les juro que van a vivir el mejor show de su vida».

En otro video se le ve feliz y saltando por el Sold Out que consiguió en el Auditorio Nacional, por lo que aseguró que ofrecerá más fechas.

«Te mereces lo mejor del mundo», «Frutos de todo tu trabajo» y «Eres magia, hermana», le escribieron a Danna.