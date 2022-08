Hoy Estado de México-agosto 17, 2022

El cantante Aleks Syntek se encuentra en el ojo del huracán, luego de afirmar de modo misógino, que no le gustan las mujeres, ante lo que lo cibernautas no tardaron en recordarle el reciente escándalo que lo relacionó con un menor de edad.

Cabe recordar que Aleks ha sido mentor de La Academia y ha continuado con el impulso a su carrera musical.

No obstante, ha dado mucho de que hablar por sus declaraciones, como la reciente entrevista con Pedro Prieto, para su podcast Auténtico.

Aseguró que la época reciente le provoca un choque cultural, ya que a él le agradan más mujeres naturales.

“A mí me gustan las mujeres naturales, con poco maquillaje, no me gusta que se produzcan, no me gusta que se pongan busto falso o se pongan nalgotas, o que sean todas buenotas (…) híjole, nada de eso me gusta”.

Indicó que le atraen las mujeres sencillas, lo que los estadounidenses llaman ‘the girl next door´”.

Señaló que existen contradicciones en la ideología de más mujeres, ya que está de acuerdo con la lucha contra la violencia, pero que se contradicen ellas mismas.

“En esta época hay mucho abuso contra la mujer y que hay muchos violadores, pero por otro lado, esa misma mujer que se queja de eso, está perreando y ama la música misógina de los reguetoneros, entonces ¿qué está pasando? Ah pero me dejas mi libertad sexual y vamos a perrear (…) estás diciendo que se respete y al mismo tiempo te gusta el perreo y que cosifiquen a la mujer a través de una canción ¿dónde está la congruencia?”

Por supuesto que los internautas no esperaron a comentar está situación y arremetieron en contra del cantante.

Recordaron cuando un menor de 17 años británico, dijo que Syntek lo había acosado diciéndoles que le gustaban los niños lindos como él.

“Y él se puso pelo”, “Yo creí que le gustaban los adolescentes ingleses”, “Me caía mejor cuando era pelón, o sea cuando era natural” y “Para mí que ya lo van a funar”, se lee en redes sociales.