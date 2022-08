Hoy Estado de México – agosto 17, 2022

La fiesta de XV es el sueño de muchas chicas, y más tener chambelanes guapos y que bailen bien, pues sí, estos se le concedió a una quinceañera de Guanajuato, pero resultó opacada por uno de ellos.

Al bailar el tema de Tití me preguntó, de Bad Bunny, uno de los chambelanes mostró sus mejores pasos causando furor entre las chicas que asistieron a la fiesta y luego en las redes sociales al darse a conocer el video.

Y es que el resto de los chambelanes se mueven tal cual una bolsa de cartón, y aunque la quinceañera intenta bailar, pues el chambelán le robó cámara.

“Alguien dígale al de verde que la quinceañera es la de en medio”, “Yo quisiera un chambelán como él, es el único que pone ritmo”, “Es así como se debe bailar”, “Ese chico lo hizo súper bien, no tiene la culpa que la quinceañera no tenga ritmo”, “Mejor saquen a los demás”, “Si mi hija es la quinceañera, la siento” y “Si los demás no se mueven no es su culpa, él se ve que disfruta lo que hace”, fueron algunos de los comentarios que pusieron en las redes sociales los internautas, que compartieron cientos de veces el video.

Obviamente el chico es bailarín, se llama Rubén González, quien participa en un ballet llamado los Shulos, y tras volverse famoso en internet, fue llamado para bailar en un programa en TV Guanajuato.

“Voy algo nervioso porque no voy con los Shulos, ya que van a la universidad. Deséenme mucha suerte”.