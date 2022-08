Hoy Estado de México-agosto 10, 2022

El ex pugilista Julio César Chávez compartió un video a través de sus redes sociales, en el cual anunció la celebración de 13 años sin alcohol y sin drogas, lo cual representa su más grande título.

“Hola, amigos, Como ven, a través de mi carrera gané muchos campeonatos mundiales, pero hoy es un día muy especial para mí, porque hoy cumplo 13 años limpio, sin alcohol y sin drogas, y creo que ese es el título más grande que tengo”.

En el video, Chávez hizo el compromiso de dejar de fumar, tras asegurar que cuando se deja una adicción, generalmente el refugio es el cigarro.

“Hoy he hecho la promesa de que ya no voy a fumar, primeramente Dios, sólo por hoy, como lo he hecho a través de mi carrera, y a través de los años, de vivir el sólo por hoy: sólo por hoy no voy a drogarme, sólo por hoy no voy a consumir drogas ni alcohol; entonces, sólo por hoy no voy a fumar”.

Finalmente, el ex boxeador aseguró sentirse muy contento por llegar a los 13 años limpio, gracias a un programa de recuperación y gracias a Dios por haber cambiado su vida.