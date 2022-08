Hoy Estado de México-agosto 10, 2022

La cantante mexicana Lucero, rindió homenaje a la fallecida artista Olivia Newton-John, quien falleció a los 73 años de edad.

Mediante su cuenta de Instagram, lucero público un video donde se muestra personificada como Olivia, en un programa de Brasil.

El el video se muestra bailando y cantando como lo hiciera Olivia en el video de la canción ‘You’re The One That I’, del clásico Vaselina, que protagonizó con el actor John Travolta.

Lucero lució un vestuario de color negro y una peluca de rizos rubia, recreando la escena famosa.

El video fue acompañado de un mensaje donde la actriz comentó que siempre fue fan de Olivia.

“Recordando a Olivia… cuando tenía 8 años Vaselina fue sin duda mi película favorita y la vi docenas de veces”.

Platicó que de pequeña recibió cassettes de Olivia el día de Reyes.

“Los Reyes Magos me trajeron los cassettes y fue mi regalo favorito durante mucho tiempo. Escuché y me aprendí todas las canciones”.