Hoy Estado de México-agosto 11, 2022

El actor Sergio Goyri, quien agredió a la actriz Yalitza Aparicio de manera verbal, fue acusado de acoso sexual en contra de la cantante Paty Muñoz, ya que trato de besarla por la fuerza.

Cabe recordar que hace 3 años, el actor de 63 años de edad hizo referencia a la actriz nominada al Oscar, como «pin… india».

Posteriormente le pidió una disculpa, pero en 2021 nuevamente arremetió en contra de ella, en entrevista para el programa Confesiones.

“Que utilicé un adjetivo calificativo que no debí haber mencionado, lo he reconocido siempre y por eso ofrecí disculpas. Pero en el otro término, de mi gusto, de lo que pienso (…) Yo digo: ¿Cómo es posible esto? Y ahí me voy a quedar porque sí, es lo que piensa la gente”.

Resulta que la cantante de 54 años, Paty Muñoz señaló que fue acosada sexualmente por el actor dentro de un camerino.

Dio a conocer que en marzo del 2020 el actor y ella forcejearon, ya que pretendía besarla en contra de su voluntad en su camerino.

Pese a lo sucedido, Paty nunca consideró denunciar al actor, pues únicamente se trató de un forcejeo.

“Yo quería salir del camerino y él no me dejaba”.

Explicó que Sergio la tomó de las muñecas, sin embargo, no pasó a mayores.

“Yo soy muy fuerte a mí para que me hagan daño, un daño de ese tipo, primero tienen que matarme y si no, cuídense porque lo voy hacer yo… Yo merezco respeto y yo respeto a la gente, y esto fue lo que pasó con este señor, que no me dejaba salir de su camerino”.

Comento que entró al camerino de Sergio, pues pensó que le ofrecería un proyecto.

“Me dijo ven que quiero hablar contigo, pero de haber sabido que eso iba a pasar, pues no voy”.

Aseguró que además de obligarla a darle un beso, la quiso tocar, pero no se dejó.