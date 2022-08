Hoy Estado de México-agosto 18, 2022

A través de redes sociales, Mauricio Nieto fue acusado nuevamente de abuso sexual, por parte de una mujer identificada como Ximena Moreno, quien asegura que fue drogada por el comediante sin su consentimiento.

Por medio de Twitter, Ximena señaló que en el mes de enero de 2017 se encontraba al interior del departamento de Mau acompañada de unos amigos, con quienes en un comienzo disfrutaba el rato platicando, hasta que de pronto empezó a sentirse mal.

«Definitivamente estar en un espacio cerca de él no es seguro para ninguna mujer, en enero del 2017 salí con uno de sus amigos, cenamos y después fuimos al departamento de Mauricio a jugar juegos de mesa… el tipo puso algo en mi bebida cuando salimos a fumar».

La mujer comentó que no se sentís bien físicamente y estaba consciente de que no había bebido tanto alcohol como para sentirse así.

«Traté de relajarme, las manos me sudaban y me saque de onda, pensé que se me estaba subiendo pero había tomado muy poco y se sentía diferente, sospeche que algo no estaba bien pero jamás se me pasó por la cabeza que alguien me hubiera drogado».

Comentó que no sucedió más esa noche, que salió de casa del comediante acompañada de un amigo y recuerda que se sentía mal cuando salió de ahí.

«Tenía escalofríos, mis pupilas estaban súper dilatadas y tenía los labios secos, me sentía muy mal, como a medio día otra vez taquicardias mucha euforia, después me dio un bajón horrible».

Explicó que no se equivocó de vaso, pero fue más fácil pensarlo, que estar segura de que Mau la hubiera drogado.

«Recuerdo perfectamente todo, y en efecto, no me equivoqué de vaso pero fue más fácil de digerir eso a pensar que tal vez tenía alguna otra intención para haberme drogado».

Posteriormente, se encontró con el comediante, quien le pidió disculpas por la aparente equivocación.

Finalmente, explicó que una de sus primas que es abogada le aconsejó que denunciara, pero ella se negaba, pues únicamente la había drogado, sin embargo, tras conocer casos de abuso sexual en diferentes personas por parte de Mau, la ánimo a hacerlo.

«Ayer que vi el caso de @MelissaPurrs quise hablarlo y que sepa que le creo, que no está sola que es verdad @MauNieto es un tipo de la mierda, que a mi me drogó y luego dijo que quería drogar a su amigo de broma (lo cual lo hace más de la mierda)».