Hoy Estado de México – agosto 02, 2022

La salud de la actriz Sabrina Sabrok está en grave riesgo debido a sus enormes pechos, sí lo reveló la también cantante, quien dijo estar muy triste por el diagnóstico médico que ha recibido.

La modelo reveló que deberá someterse, cuanto antes, a una cirugía para remover sus implantes mamarios debido a los fuertes problemas de salud que éstos le provocan y que podrán llevarla a estar en una silla de ruedas.

Sabrok dijo que las radiografías, ultrasonidos y otros estudios, revelaron que su columna vertebral presenta graves daños por todo el exceso de peso al que está sometida debido a los implantes mamarios.

“Estoy muy triste, no creo que lo pueda superar, ya me lo dijeron varios médicos, me dijeron que tengo que quitármelas si no me puedo quedar en silla de ruedas, lo tengo que hacer lo antes posible.”