Arturo Callejo – agosto 26, 2022

Para el próximo periodo ordinario de sesiones de la 61 legislatura del Estado de México, será muy poco probable que se aprueben iniciativas de Ley como la legalización del aborto y el matrimonio igualitario, así como los temas complejos de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), advirtió Gerardo Ulloa Pérez, presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia en la Cámara de diputados mexiquense.

De ser así, este año estos temas seguirán a la espera en el “semáforo” legislativo.

Los trabajos, dijo, se enfocarán al presupuesto del año entrante, además de que algunos de sus compañeros legisladores “ya se están anunciando que quieren ser candidatos, creo que esos temas torales no los podemos tocar, creo que no van a existir las condiciones para los temas torales, te lo digo muy claro, soy muy claro, ya se presenta la situación electoral y yo creo que no nos va a dar mucho tiempo de entrar a temas torales, temas realmente que cambien la vida de los ciudadanos, serían temas más sencillos”.

En el caso de la Ley del ISSEMyM, sostuvo, el problema radica en los mismos trabajadores que no se ponen de acuerdo, pues cada sector tiene opiniones distintas, “recibes a los maestros y te dicen esto, recibes a los enfermeros y te dice lo otro, entonces, dices, ¿oye, entonces qué hacemos?, ¿sobre qué legislamos?, le legislas de este lado te protestan allá, porque no existe un consenso, tendría que trabajarse más y ahora nosotros no vamos a ir en contar de los trabajadores, hay que estar atentos, porque si no tenemos la Ley del ISSEMyM va a ser un colapso, de tantos años vas a ver el problema que vamos a tener financieramente, de por sí ya se tiene”.

El diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), añadió que se podrá trabajar en temas sencillos en los que haya consenso, como podría ser, cambios a reglamentos, a la Ley Orgánica, “esas salen bien porque la modificas, le preguntas a un partido y te dice, oye, nada más cámbiale acá, cámbiale a la redacción acá y se van trabajando, que no van más allá”.

Finalmente, la semana que viene el grupo parlamentario de Morena se reunirá para discutir su agenda legislativa del siguiente periodo ordinario de sesiones.