Hoy Estado de México – agosto 10, 2022

El cantante Pablo Montero informó que, tras el incidente ocurrido el fin de semana pasado en el que agredió a una reportera por preguntarle si se internaría para erradicar sus adicciones, está tomando terapia para controlar su impulsividad.

La reportera Italia Herrera, del programa “Ventaneando”, fue agredida física y verbalmente por el cantante al tratar de quitarle el material de trabajo.

«Ya he estado tomando algunas terapias, esto, para solucionar las reacciones que ha tenido ante situaciones incómodas o adversas, como la del sábado pasado”.

El también actor dijo que le molesta que sólo se hable de los problemas que ha tenido años atrás de adicciones y conflictos que se han hecho públicos con su familia o las producciones televisivas en las cuales ha participado.

«Claro que es molesto, porque me gustaría que hablaran del impecable trabajo que hice en las dos temporadas de El Último Rey y de la gira por 50 ciudades que estaré haciendo. También me gustaría que hablaran de mi trabajo, no sólo de los escándalos”, expresó.