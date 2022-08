Manuel López- agosto 08, 2022

Por novena ocasión, la Universidad Autónoma Chapingo, anunció la Feria Universitaria del Empleo 2022 que se realizará de forma virtual los próximos 11 y 12 de agosto.

Durante la oferta, 46 empresas nacionales y extranjeras abrirán vacantes para 450 personas egresas de la universidad agropecuaria más importante de América Latina.

Las áreas en las que están enfocados los empleos son agronómica, pecuaria, forestal y agroindustrial, en los que podrán postularse los profesionales de Chapingo.

Entre las empresas que destacan en la oferta, se encuentra SENASICA, Basf, Cosmocel, Bachoco, Bonanza Global Fresh, AvoGroup, Maqsa, Plantamex, Agribest, Empresas Dragón y Agromotriz.

Seicop, Gimtrac, Avigrupo, Ecocert, Conselva, Citrofru, UUMBAL, Industrias Melder, entre otras, quienes abrirán plazas en entidades como Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Ciudad de México.

Además, empresas ubicadas en el extranjero como es el caso de TCTS Global LLC, Pipestone, New Fashion Pork, May& Ez Services, Labor Solutions Inc, Kettelsen Consulting LLC y Riverview LLP, cuyas vacantes se localizan en Estados Unidos, principalmente en los estados de Minnesota, Iowa y Dakota, Illinois, Nebraska y Kansas, Indiana, North Carolina y New York.

Los seleccionados en las vacantes podrán ganar entre 10 mil y 60 mil pesos, dependiendo del puesto que logren obtener a través de sus conocimientos y actividad, informaron.

Además, durante la novena edición de esta feria del empleo, habrá empresas que cuentan con espacios para realizar estancias preprofesionales y ofrecen apoyos hasta de 8 mil pesos.