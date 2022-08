Hoy Estado de México – agosto 03, 2022

Niurka siempre está en polémica, aunque recientemente le declaró la guerra a Cynthia Klitbo por defender a su nueva pareja Juan Vidal, esta ocasión no es por ese tema.

Fue en el programa Chisme No Like donde se reveló el nuevo escándalo de Mamá Niu, quien catalogó a sus hijos de “huevones y parásitos”.

En el programa de chismes de la farándula, se filtraron unos audios en donde Niurka asegura que sus hijos son «huevones, parásitos y mantenidos», sí los tres, Kiko, Romina y Emilio Osorio.

En los audios se escucha decir a Niurka que sus hijos eran unos “huevones”, “parásitos” y “mantenidos”, pues no aportaban nada a su casa, pese a estar trabajando y ganando bien.

«Dejé de consentir y podría decir egoístamente de comprar, porque uno no se da cuenta pero con tal de que todo el mundo esté feliz, es ‘toma y vete de compras’. Yo cometí los aciertos de ponerle a mi hijo, Kiko, el mayor, cuando terminó la universidad, que no agarró ninguna de las carreras que le estaban ofreciendo en la Ibero, que te garantiza un trabajo, entonces yo lo ayudé dos años», dijo Niurka.

Contó que a Kiko le puso dos farmacias, pero ambas las cerró y se fue a Europa con ese dinero.

“Mi hermano Tomás le consiguió un local aquí en el pueblo, en el mero pueblo donde estaba la raza, donde pasa un chingo de gente, se le pagó un local ahí y es un lujo porque es un gentío, bueno pues cerró la farmacia y se fue a Europa y todo ese dinero se fue al caño», se escucha decir a la famosa.

Contó que sus hijos se han puesto rebeldes desde que les pidió dinero a sus hijos.

«Un día estábamos hablando, este año yo he tenido trabajo sólo para sacar para mis necesidades y no me dio para más, pero ciertamente ahí llegó la rebeldía, cuando empecé a decirles a los tres ‘ya hay que aportar para la casa, ya están trabajando’. Emilio que es el más chiquito, que es el que más gana de los tres, ‘¿qué vas a pagar?’ y me dice ‘bueno, hago súper y pago el gas’. ‘Romina tu pagas el Izzi y ¿Kiko tú que vas a pagar?’…”, recordó.

Finalmente Niurka se refirió a sus hijos como unos “huevones” y “parásitos”: “

Y eso fue lo que pasó este año. La metamorfosis y esa carga que tenía de mantener, literalmente, aunque duela, a huevones, parásitos», concluyó.