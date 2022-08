Hoy Estado de México – agosto 23, 2022

La pequeña Camila de tres años tuvo vómito, fiebre y diarrea, por lo que su mamá, Mary Jane Mendoza, la llevó al Hospital Comunitario del municipio potosino Salinas, a unos 40 kilómetros de La Herradura, su pueblo.

Los médicos le dijeron que la pequeña estaba bien, solo le dieron 30º gotitas de paracetamol y la enviaron a su casa.

Pero al ver que Camila no mejoraba, Mary Jane regresó con ella a urgencias en menos de 12 horas, el pasado 18 de agosto y dos horas después le avisaron que su hija había muerto.

“Cuando agarré su cuerpo, la niña me abrazó y yo le dije al doctor que seguía viva pero él me contestó que la soltara y me sacó para esperar el certificado”, cuenta.