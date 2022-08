Arturo Callejo – agosto 02, 2022

Madres de Jalix, Maicha Pamela y Fernanda Sánchez, víctimas de feminicidio en el Estado de México, acudieron al Palacio de Gobierno y al Congreso estatal, para exigir el apoyo que les corresponde por ser víctimas de este delito, el cual consiste en su canasta alimentaria, recursos económicos y becas para quienes se quedaron huérfanos.

“Yo no he recibido nada de apoyo, necesito apoyo para mi hija que estudia, tengo dos en la universidad, tengo a mis otros niños más chicos que trabajan, pues para el pasaje y ellos no deben de trabajar, yo no he recibido nada de apoyo, mi muchacha que está en la universidad no tiene apoyo, no tiene beca, no tiene nada”, indicó la mamá de Jalix, quien también exige a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México encontrar al responsable del feminicidio.

Esta madre desesperada mantiene la esperanza de recibir dicho apoyo en este mes de agosto, para contribuir en su situación económica, pues, dijo, “esto no es justo que hagan”.

En tanto, la indígena otomí de apellido Bermúdez, originaria del municipio de Temoaya, dijo que, el 09 de mayo del año pasado, al interior de su domicilio fue asesinada su pequeña hija, Maicha Pamela.

“No hemos recibido nuestra canasta básica, mes con mes nos deberían dar ese apoyo y no nos han dado nada, ya estamos hasta el cansancio, no es posible, yo soy de una familia desplazada, no es justo que no me quieran apoyar y que nos tengan viviendo (el gobierno estatal) como pordioseros a mi niño y a mí, mi hijo no estudia con tal de apoyarme en mis gastos, entonces, están violentando sus derechos humanos de mi hijo y no es posible”, reprochó a las afueras del Palacio de Gobierno.

Agregó, entre sollozos, que actualmente vive fuera del Estado de México por seguridad de su hijo, aunque también tiene a una hija que mantiene en el anonimato por el temor a que le suceda algo, “después de que asesinan a mi hija todavía tengo que vivir escondiéndome y no es justo para las víctimas, la vida en la ciudad es más cara, no es lo mismo que la vida en el pueblo, en la ciudad nada te alcanza”.

Añadió que por el mismo acontecimiento lamentable de haber perdido a su hija, su hijo necesita ayuda psicológica, pero “tampoco nos han apoyado, según ellos me gastó 99 pesos (para ir a sus terapias), pero eso es una gran mentira, imagínate que cada rato nos estén hablando para las citas, yo no me gasto 100 pesos, ellos (los funcionarios públicos estatales) en una sentada, en unos cheetos o en un refresco ya se gastan 100 pesos. Yo soy madre soltera, o pido justicia por mi hija o me pongo a trabajar”.

En este sentido, la madre de familia señaló que al mes solo le daban 300 pesos para viáticos, aunque solo por tres meses le dieron dos mil pesos y “que era muchísimo dinero y que no había recursos para mí”.

Y aun cuando el sujeto que probablemente asesinó a Maicha Pamela está tras las rejas, está a la espera de ser sentenciado, “pero esto tarda años para ser sentenciado, entonces yo no quisiera que ese maldito saliera y le hiciera daño a otra mamá”.

Concluyó que por el hecho de ser indígena otomí las autoridades encargadas la han revictimizado.

Por su parte, la señora María Magdalena Velarde, mamá de Fernanda Sánchez y desplazada del municipio de Cuautitlán Izcalli, lamentó una vez más que sus dos hijos también hayan sido asesinados derivado del feminicidio de su consanguínea y, al igual que las otras dos madres, no ha recibido apoyo en todo lo que va del año.

“Soy desplazada con medidas de protección, con mis tres nietos y mi esposo, uno de mis nietos es huérfano de feminicidio y dos colaterales del feminicidio y están bajo la tutela de mi esposo y mía. Por reubicarnos esta última vez mi esposo perdió el trabajo, es una persona casi de 60 años y prometieron (las autoridades estatales) que le iban a dar un trabajo a la parte donde nos reubicaron y nosotros creímos y mi esposo tiene poco más de un año sin trabajo”, sostuvo.

Agregó que, si bien sus nietos tienen una beca escolar, ésta les llega retrasada, “ellos piensan que no necesitan lápices, cuadernos y también en las escuelas piden muchas cosas, uniformes, zapatos y tres mil pesos no alcanzan para nada”.

En estos lamentables sucesos, aunque hay una persona detenida, aún está a la espera de su sentencia carcelaria, en caso de hallarlo culpable.