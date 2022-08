Hoy Estado de México-agosto 13, 2022

Una joven organizó con emoción su festejo de cumpleaños en un salón en Argentina, sin embargo, terminó en decepción total al ver que ninguno de sus invitados asistió, por lo que se quejó en redes sociales.

La mujer expresó su descontento mediante su cuenta de Twitter, Pilar (@Piliarmijo), pues argumentó que gastó mucho dinero y esfuerzo y nadie la acompañó.

“Hoy festejaba mi cumpleaños y estoy viendo historias de mis invitados que no podían venir subiendo si sale wana o gull o la concha de sus hermanas pedazo de forros, nunca más”.

Aseguró sentirse muy molesta por la falta de empatía de sus invitados que no se presentaron en su fiesta.

Asimismo, la joven publicó todo lo que habría en su celebración de color rosa.

“Se perdieron un cumple rosa muy hermoso, por suerte tengo una familia hermosa que me acompañó”.

Su inconformidad se hizo viral, incluso algunos medios de comunicación l entrevistaron.

Pilar declaró que la renta del salón salió en más dinero del que gana y muchas cosas se quedaron.

Explicó que avisó sobre su evento con varios meses de antelación.

“Yo fui a sus cumpleaños siempre. Ellos salen a boliches más lejos de donde vivo yo, no sé qué pasó.” , “…la mayoría me dijo que no había problema. Que iban a venir”.

Finalmente, la joven tuvo que cancelar el salón e ir a su casa a celebrar, ahí llego su familia a acompañarla.