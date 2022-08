Hoy Estado de México-agosto 19, 2022

La indígena tzotzil, Maricela López Bautista, fue puesta en libertad después de que el Poder Judicial de Chiapas estableciera que el fallecimiento de su marido, del que se le acusó, fue en defensa propia.

En primera instancia, Maricela fue acusada por el asesinato de su esposo, quien quiso matarla el 22 de noviembre de 2019, así como a sus dos hijos, debido a esto fue condenada a 25 años tras las rejas.

“La Sala Mixta de San Cristóbal de Las Casas del Poder Judicial del Estado de Chiapas, en estricto apego a Derecho y en concordancia con lo establecido por el protocolo para juzgar con perspectiva de género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN), ordenó la inmediata liberación de Maricela ‘N’”.

Por lo que la Sala Mixta de San Cristóbal determinó garantizar su integridad y proteger a sus hijos y su embarazo al suceder los hechos.

Además, el Poder Judicial Estatal indicó que su caso se analizó con estricto apego a derecho, y de los tratados internacionales en la materia, dejando un precedente sentado al ejercer un razonamiento jurídico enfocado a Derechos Humanos.

De acuerdo con las autoridades, dicho dictamen refleja el impulso en materia de género desde el Consejo de la Judicatura y en el Tribunal Superior de Justicia, cuyo objetivo es priorizar a mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Fue en punto de las 16:00 horas de este jueves, que Marisela abandonó del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (Cerss) número 5, con su pequeño hijo en brazos llamado Alejandro, de 3 años, además de su carta de liberación.

Atrás de ella algunos celadores cargaban sus pertenencias, los juguetes de su hijo y un bastidor con el que aprendió a tejer morrales.

Maricela relató que después de las 15:00 horas le indicaron que se preparara para salir, ya que se había conseguido su libertad.

“Lo primero que pensé es en ver a mis hijos y trabajar. Cuando llegué a la cárcel no sabía trabajar más que en el campo, pero adentro aprendí a tejer carteras y morrales, también nos enseñan a escribir y a leer, pero no se me dio”.