agosto 16, 2022

Luego de que la productora Melissa Yamel acusara de abuso sexual a Mauricio Nieto, ella fue contactada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a través de su cuenta oficial.

«Buenas tardes, hemos hecho contacto con usted por mensaje directo para brindarle atención».

Cabe mencionar que hasta ahora, ni la Fiscalía Capitalina ni Melissa han hecho declaraciones sobre el resultado del contacto postdenuncia que tuvieron mediante redes sociales.

Y es que este lunes, Yamel compartió a través de su cuenta de Twitter un mensaje acusando al comediante Mauricio Nieto de abuso sexual en su contra en 2018.

Comento que una vez, Mauricio le invito algunos tragos y después sostuvo relaciones sexuales con ella sin su consentimiento.

Melissa señaló que se encontró con Nieto en 2018 al interior de club comedia Woko, cuando él estrenaba su primer especial en la plataforma Netflix, por lo que la productora se acercó a él para felicitarlo y como agradecimiento Mauricio le ofreció algunas copas.

«Después de tantos, recuerdo haberle preguntado: ¿Mauricio Nieto por qué me invita tantos tragos? Para poder coger contigo, respondió».

Posteriormente, según Melisa, el comediante la tomó del brazo y la llevó al baño, donde perpetró el abuso sexual.

«No sé cuánto tiempo estuvimos en el baño, pero lo que sí estoy segura es que llegó un momento en el que intentaron abrir la puerta, la golpeaban y se escuchaban muchos».

Relató que cuando salieron del baño ya no se encontraban los amigos de Mauricio, solo Juan Carlos Escalante, quien le ofreció llevarla a su domicilio.

«Nos subimos al coche y lo siguiente que recuerdo es llegar a su casa y despertar al otro día sin ropa en su cama. Antes de irme, Juan Carlos me hizo una insinuación sexual a la cual me negué. Me fui».

Hasta el momento, ni el comediante ni Juan Carlos han hecho declaraciones sobre este tema.