Arturo Callejo – agosto 15, 2022

En el último año, el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, ha logrado, a través de la Ley de Amnistía, sacar de prisión a 100 personas acusadas injustamente de haber cometido delitos de bajo impacto, como es el de robo con violencia genérico y a dos por delitos graves, uno de estos casos por el delito de evasión que se le asumía a Silvia Salazar Monroy y otro de Ernesto Moranchel, joven acusado de robo a casa-habitación.

El defensor social, Zeferino Ladrillero, indicó que hay en espera de que sean resueltos, cerca de mil expedientes, lo cual ve complicado, pero no imposible de sacar adelante junto con el grupo de abogados que tiene dicho Centro de Derechos Humanos.

Esto a pesar de que la Comisión de Amnistía en la 61 legislatura mexiquense dejó de funcionar desde la pasada 60 legislatura y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México, (CODHEM), no les apoya a los familiares de los injustamente presos en cárceles estatales.

“La Comisión de Amnistía ha sido inoperante desde la pasada legislatura, se ha hecho lento todo el proceso, es más, en términos generales, las instituciones de este estado, entiéndase sus poderes y sus organismos públicos autónomos, no han estado a la altura de las exigencias de una sociedad tan dinámica”, criticó.

En el centro de Toluca, el movimiento “Haz Valer mi Libertad”, que fue encabezado por Zeferino Ladrillero, comenzó una serie de caravanas para pedir al Estado, se atienda cada uno de los casos de las personas recluidas de manera injusta.

Estas marchas durarán un mes, haciendo presencia en Tenango, Tenango, Tenancingo y Santiago Tianguistenco, “de ahí avanzará hacia la zona de Huixquilucan, Naucalpan y Tlalnepantla, se interna en el norte, del norte baja al oriente y del oriente va a cruzar la Ciudad de México en su última etapa para regresar a Toluca en un mes, con eventos diarios, obviamente lo fundamental es pasar por los penales”.

Al encontrar a la señora Carmela Flores Anastasio, esposa de Tomás Gabriel Crisanto, quien purga una condena de 44 años por supuestamente haber sido cómplice de un homicidio ocurrido hace 10 años en el municipio de Temoaya, indicó que su caso no avanza y luego de que hace dos años falleció su joven hija, lo único que le queda es seguir luchando por la libertad de su marido.

“Mi esposo está en Santiaguito, en Almoloya, él ya estudia la prepa, le está echando todos los kilos, pero mi hija falleció hace dos años de leucemia, una jovencita de 22 años que ya no vió a su padre salir de la cárcel, yo soy otomí, originaria de Jiquipilco el Viejo y seguiré porque es lo único que me queda”, sostuvo entre sollozos la mujer indígena.

Inician en #Toluca las caravanas “Haz Valer mi Libertad” para pedir se aplique la Ley de Amnistía



Más información en https://t.co/T1f9sNePDC pic.twitter.com/sCT5lSFznA — Hoy Estado de México (@HoyEstado) August 15, 2022

En tanto, la señora Edith Paz Rivas, quien también tomó parte en la pasada huelga de hambre que desarrollaron en la Plaza Cívica, en el centro de Toluca, refirió que seguirá en la caravana que recorrerá varias zonas del Estado de México, hasta ver a su hermano en libertad.

Recordó que hace casi siete años, su hermano, David Paz Rivas, fue detenido en el pueblo de Santa Bárbara, municipio de Cuautitlán Izcalli, por un homicidio “que no cometió, a mi hermano lo sentenciaron a 55 años de cárcel sin una prueba, no hubo arma, la prueba de radisonato que le practicaron salió negativa, él está en el penal de Chalco, pero no hay pruebas, solo por señalamiento de la viuda”.

Al inicio de la “Caravana Mexiquense: Dignidad, Justicia, Libertad y Vida, tomaron parte alrededor de 80 personas.