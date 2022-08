Exigen justicia por médico cubano asesinado en Ecatepec

Manuel López – agosto 19, 2022

Amigos y familiares de Ernesto Oliva Legra, médico cubano asesinado el pasado 12 de agosto en una clínica ubicada en el municipio de Ecatepec, pidieron a las autoridades mexicanas justicia y que el caso no quede impune.

“Nos preguntamos por qué existen estas cosas la cual uno jamás va a estar preparado. Tan buen hijo, hermano y ser humano. La vida y esos delincuentes cometieron tremenda injusticia. Ya no puedo hacer nada solo me queda el grandísimo dolor de saber q no existirá más mi hermano, mi hermanito.”, señaló Rocío Oliva, amiga de Ernesto.

A través de diferentes publicaciones en redes sociales, sus amigos expresaron diferentes muestras de cariño y lamentaron lo ocurrido en el Estado de México, donde también perdieron la vida una enfermera identificada como Abigail de 21 años y una mujer que esperaba recibir atención médica.

“Nos has dejado un gran vacío en la familia, es una realidad, la cual aún no hemos podido aceptar pues siempre estuvo en mi la esperanza de q fuera una equivocación. Yo solo pido luz eterna para tu espíritu porque se q jamás vas a salir de nosotros los q te amamos. No sé porque a ti. Tu no te lo merecías”, añadieron.