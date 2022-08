Hoy Estado de México-agosto 26, 2022

La actriz Erika Buenfil, a quien vemos muy al pendiente de TikTok, reveló a sus seguidores que su hijo Nicolás conoció a su padre, Ernesto Zedillo Jr., empresario e hijo de Ernesto Zedillo, expresidente de México, esto luego de que Zedillo Jr. se deslindara de su responsabilidad como padre.

Dichas revelaciones las realizó en entrevista con Isabel Lascurain para su canal de YouTube, donde comentó que tras varios años, Zedillo Jr. buscó acercamiento con su hijo y cómo lo tomó el menor.

De acuerdo con Erika, el que su hijo conociera a su padre, llenó un vacío respecto a su origen y familia.

“Para él fue como un impacto, se toma una foto y lo primero que hace es presumirla en su escuela, para él fue algo muy bueno, fue como sacudirse, como plantarse y decir, ‘si tengo una persona y existe’”.

Señaló que Nicolás recibió mensajes de su padre muy cerca de la fecha de su cumpleaños, por lo que consultó la situación con ella, y ella le recomendó que le pidiera un regalo.

«Yo no estaba, estaba con una amiga haciendo una dieta, estamos en el restaurante y me entra una llamada y me dice ‘mamá, me está tratando de contactar, que me quiere conocer, dice que viene para la casa’. Se comunica con él –Nicolás- porque en algún momento nos pasamos los teléfonos, le habla a su teléfono, iba a ser el cumpleaños y le dije, ‘tú pídele, mi hijito, tú pídele algo ching… caro’… dizque que le iba a llevar su regalo”.

Cabe mencionar que anteriormente la actriz comentó que era decisión de su hijo Nicolás si quería o no conocer a su padre.

“Ese es un tema de él, es -un tema- de casa completamente. Yo ya no soy nadie. Ese es un tema muy personal, es algo de nuestra vida personal. Sabe perfectamente quién es, pero es algo de puertas para adentro”, indicó para el programa Todo para la mujer.