Hoy Estado de México – agosto 12, 2022

“Médico en tu Casa”, ha iniciado en el municipio de Metepec con la entrega que hizo el presidente municipal, Fernando Flores Fernández, de tarjetas a beneficiarios de población abierta, quienes ya pueden tener gratis consulta médica en sus hogares.

Es de destacar que el programa insignia de la actual administración cuenta con medicinas para quienes padecen enfermedades crónico-degenerativas.

En el pueblo de San Sebastián, donde se reunieron al menos tres mil personas de toda la demarcación registradas en el programa, inició el esquema de salud más ambicioso e histórico de Metepec, único de su tipo a nivel municipal en la entidad, que al momento tiene registradas 11 mil personas con una capacidad de hasta 15 mil en una primera etapa.

Para el siguiente año se proyecta contar en el registro a otras 15 mil y para 2024 el padrón alcanzará los 45 mil beneficiados.

Entre porras y aplausos, el presidente municipal destacó que “Médico en tu Casa” nació con la finalidad de atender sentidas solicitudes de la gente, quienes requieren el apoyo y acompañamiento de sus autoridades.

“En pandemia, me decían, Fernando, necesitamos mascarillas, medicinas, entre otros insumos; a partir de allí pensamos en crear un programa social que de verdad fuera útil para la ciudadanía y que estuviera a su alcance; así, se fue forjando el programa y en ese entonces me comprometí a no fallarles y con apoyo de empresarios con vocación socialmente responsable, diseñamos la estrategia para que las personas tengan el servicio gratuito hasta la puerta de los hogares solicitándolo a través de la aplicación *7311, hoy es una realidad”, subrayó el edil .