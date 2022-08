Hoy Estado de México, agosto 30, 2022

Después de que el ayuntamiento de Naucalpan fuera acusado de una supuesta adquisición y fraude en la utilización de una máquina asfaltadora que se compró durante la gestión de José Luis Durán Reveles, quien preside la Comisión Política del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Edomex, señaló que son pretextos de la actual gestión luego de que no se mostraron resultados en el tema de seguridad, obra pública y servicios públicos.

“Tratan de generar una mala información a partir de la desesperación que tiene esta administración por la falta de resultados, no puede gobernar, no puede dar resultados y anda buscando a quien echar culpas pero además con datos absolutamente falsos”, comento Durán Reveles, durante una conferencia de prensa, en compañía del dirigente del partido a nivel estatal, José Alberto Couttolenc Buentello.

Explicó que la compra de una máquina ecológica recicladora de pavimento de la más alta tecnología y cuyo crédito fue aprobado al municipio por parte del Congreso local, por la Contraloría de Naucalpan y el Ayuntamiento, se realizó de manera legal en Estados Unidos.

Señaló qué la adquisición fue legal a través de un crédito aprobado al municipio, "que si se hubiera usado como era el propósito, hoy las calles de Naucalpan estarían perfectamente bien repavimentadas con un costo mínimo de 16 por ciento del costo tradicional".









Dijo que el pago de la máquina sería realizado luego de que técnicos de Estados Unidos dieran la debida capacitación al personal, por lo que no pudo concretarse y el dinero permaneció en la tesorería municipal resguardado por la nueva administración, que preside Azucena Olivares.

Por lo que la ex alcaldesa y los ex alcaldes David Sánchez Guevara y Edgar Olvera Higuera fueron acusados de irresponsabilidad por no hacer uso de una máquina de vanguardia por decisiones políticas, a la cual se le hicieron pruebas que comprobaron su correcto funcionamiento.

“Esto es un daño patrimonial, cuando tienes una máquina que costó 5 millones más menos de dólares para repavimentar las calles de Naucalpan y no la usan, sino la arrumban, la guardan, hacen canibalismo con las piezas de la máquina y obviamente la hacen inoperante, es evidente que están haciendo un daño patrimonial (…) Dicen, se compró en un precio y se pagó en otro, ustedes bien saben cuando se compra un bien en dólares, si hay un deslizamiento entre el precio de compra y precio donde se paga, pasaron algunos meses, es evidente que hubo un deslizamiento y una diferencia, producto de la paridad peso-dólar”.

Por su parte, “Pepe” Couttolenc comentó sobre las deficiencias del Ayuntamiento de Naucalpan que lo han mantenido en los lugares más bajos en cuanto a seguridad, aparte de que no se han cumplido las promesas de campaña ni se han efectuado obras en beneficio de la población, “queremos ser muy puntuales y desde aquí hacerle un llamado a la Presidenta Municipal que se ponga a trabajar, a que se ponga a cumplirle a todos aquellos que le dieron la confianza”.