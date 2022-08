Arturo Callejo – agosto 10, 2022

En la ciudad de Toluca, Enrique Vargas del Villar, quien aspira ser candidato a la gubernatura del Estado de México el próximo año representando al Partido Acción Nacional, criticó la estrategia de seguridad del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues los abrazos y no balazos, no funcionan, dijo.

“La estrategia de que a los delincuentes se les tiene que abrazar, señor presidente, no funciona, a los delincuentes no les importa la vida de la gente, ¡a los delincuentes se les tiene que perseguir!, ¡a los delincuentes se les tiene que encarcelar!, ¡a los delincuentes no les interesa la vida de los mexicanos!”, expresó el coordinador del grupo parlamentario del PAN en la 61 Legislatura mexiquense.