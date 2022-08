Hoy Estado de México – agosto 11, 2022

La conductora de Venga La Alegría, Cynthia Rodríguez confirmó su salida del programa Venga La Alegría, del que pidió unas vacaciones para irse a Europa con su novio Carlos Rivera, con quien regresó casadísima.

Este jueves visitó el foro del programa en el que estuvo conduciendo por varios años, confirmando que sí se casó con Carlos Rivera y señaló que deja el programa para atender algunos asuntos personales.

Aunque desmintió que esté embarazada, dijo que sí lo está buscando y aseguró que cuanto esté embarazada regresará al programa para dar la noticia.

La ex integrante de La Academia dijo ser muy afortunada por lo que le toca vivir y porque está al lado del mejor hombre al tiempo que dijo que solo fue para despedirse del programa Venga La Alegría.

Vengo a despedirme de ‘Venga la Alegría’, pero no a despedirme de Tv Azteca que es algo muy importante que tengo que aclarar, no tengo ningún proyecto en ninguna empresa”, dijo conmovida la artista de 38 años.

Aseguró que no está buscando irse a ningún lugar ni a otro programa.

“En este momento de mi vida no estoy buscando irme a ningún lugar y si quisiera estar en un matutino estaría aquí en ‘Venga la Alegría’ que es mi casa, que son mis amigos, y es el programa de las mañanas, pero justo en este momento me di cuenta que me hace falta dedicar más tiempo a la familia”.