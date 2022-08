Manuel López – agosto 11, 2022

Comerciantes del Mercado Ignacio Zaragoza en el municipio de Chimalhuacán emprendieron una campaña para defender sus locales y evitar que sean reubicados en el nuevo mercado municipal.

Se trata de aproximadamente 30 locatarios, quienes rechazan el proyecto del gobierno local de derribar el antiguo mercado municipal como parte de un programa de mejoramiento urbano.

“Quieren que nos vayamos al nuevo mercado que está a dos calles, pero no es lo mismo. Allá no se vende. No hay gente y aparte nos quieren dar contrato de arrendamiento por cinco años cuando aquí tenemos más de 70”, señalaron.