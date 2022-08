Hoy Estado de México-agosto 24, 2022

Tras la publicación de algunas imágenes que muestran el nuevo look de Alejandro Fernández, han llovido en las redes sociales un sinfín de comentarios y comparaciones, además de memes, por lo que decidió responder ante ello.

Y es que su cabello repleto de canas y una camisa Dolce & Gabbana, de 40 mil pesos, causaron las reacciones de miles de usuarios.

Estos son algunos memes:

Por lo que El Potrillo respondió a las burlas a través de su cuenta de Instagram.

«No te preocupes por lo que yo tenga o deje de hacer… Preocúpate por lo que a ti te faltan no puedes hacer! #yoestoymuyfeliz».

Asimismo, cuando volvió a México, los medios lo abordaron y amablemente respondió sobre el tema.

«Vivan sus vidas y dejen vivir a los demás… No me afecta en lo absoluto, pero creo que deberían dedicarse más a ver sus vidas y no estar al pendiente de los demás».