Arturo Callejo – agosto 29, 2022

Porque la educación es muy importante para el desarrollo de las personas y muchas no tienen acceso por falta de dinero, desde hace cinco años, las hermanas Karina y Ana Karen Montes de Oca García y su mamá, la señora Lourdes Karina García Hernández, iniciaron el Banco-hospital de Libretas, a través del cual reciben libretas que estén en buen estado para reutilizarlas y hacer nuevas y regalarlas a niños de escasos recursos, esto con el fin de que puedan aprender y escribir en éstas.

La idea surgió en 2017, cuando esta familia tenía pocos recursos económicos y el único sostén, como hasta ahora, era doña Lulú, por ello, las hoy estudiantes se dieron a la tarea de juntar sus libretas pasadas de las que hicieron hasta 10 para seguir estudiando.

“Dijimos, si nosotros teniendo estos materiales logramos hacer 10 libretas ¿por qué no convocamos a personas en nuestros grupos sociales para ver cuantas libretas logramos hacer?, entonces conseguimos bastantes donadores de personas cercanas y después al tener éxito logramos hacer más de 20 libretas y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos esto un poco más grande? y decidimos crear el Banco-hospital de Libretas, abrimos una página de Facebook y fue cuando empezamos a interesarnos, porque la idea fue llegar a más personas”, enfatizó la adolescente preparatoriana.

Ahora que ha mejorado la economía de la señora Lourdes, Karina y Ana Karen, les satisface ver “las caras de las personas, la alegría que sienten, la emoción, porque muchos pensamos que solo es una libreta, pero todo lo que lleva, es una libreta para hacer apuntes, anotaciones y es algo que te recuerda que te estás educando, es muy gratificante sentir que realmente lo van a valorar. Siento que es hermoso por saber que les estás ofreciendo una libreta y también esperanza, son personas que importan y muchas veces se dejan de lado y a veces somos tan egoístas que solo vemos por nuestras carencias, pero las carencias de esas personas son mayores”.

El rehacer libretas y darlas, para Ana Karen está sobre todo ayudar, “poder apoyar a personas, aunque no las conozca y que ellas puedan y tengan la oportunidad de seguir estudiando, de tener sus materiales necesarios para estudiar. Esto siempre lo hacemos en época de regreso a clases para que los niños tengan desde el principio sus materiales y no tengan que después estarlos buscando”.

Lo primero que hace esta familia altruista es la recolección de libretas en desuso, para luego ver con cuantas hojas cuenta cada pieza, “separamos las hojas que no están utilizadas de las que no pueden volver a usarse y las hojas que no tienen ningún rayón, que no estén arrugadas y empezamos a juntarlas con otras libretas hasta que sean 100 hojas, de ahí forramos las pastas si están muy maltratadas, sino están maltratadas las dejamos así y les ponemos el aro o las cocemos”, indicó Ana.

Agregó que, una vez que hacen la entrega de las libretas, personas adultas y pequeños estudiantes no creen que alguien haga algo por ellos, “qué hay alguien que se preocupa por los demás, muchas veces las mamás de los niños lloran o los señores ya adultos se quedan muy agradecidos, nos dan las gracias, nos desean que podamos seguir ayudando a más personas”.

Sostuvo la también estudiante que las personas con escasos recursos que deciden seguir estudiando son importantes para su familia como para el resto del mundo “y cada uno aporta algo a este mundo y sin ellos no seriamos nada”.

La señora Lourdes Karina, recordó al interior de su vivienda localizada en Toluca, que, en unas vacaciones de verano, cuando sus hijas veían la televisión, surgió la idea de saber cuántas libretas habían ocupado sus hijas en el pasado ciclo escolar.

“Es algo muy bonito, muy gratificante, porque las tres nos dimos cuenta que podemos hacer un cambio, aunque sea chico, el poder de convocatoria que se ha tenido, el segundo año fue enorme, muchísima gente, incluso nos contactó una escuela que nos donó todo el material que los padres de familia no había recogido y con eso hicimos más de 300 libretas que después se entregaron en diversos lugares para que los niños tuvieran materiales”, subrayó.

La labor altruista abarca también en algunos hospitales de la zona de Toluca, donde hay niños enfermitos pero que estudian y ya con este tipo de libretas echas con esmero se apoyan en sus estudios.

“Que los niños cuando están internados tengan ese material y no pierdan la continuidad de sus estudios, les hemos donado no solo libretas, también libros que regala la SEP. También nos ha contactado otras asociaciones, hay una asociación que ayuda a familiares de niños con cáncer y con esa asociación dos años seguidos les donamos, tanto a los niños como a sus familiares”, finalizó la señora Lourdes Karina.