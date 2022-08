Hoy Estado de México-agosto 09, 2022

Un sacerdote fue acusado de complicidad, luego de que en secreto de confesión le revelaran un abuso sexual infantil, y no denunció los hechos.

El presbítero identificado como Heriberto García, explicó la situación en entrevista de casi dos horas, con el youtuber Jonathan Vest Samano “Gusgri”.

Durante la entrevista, Heriberto habló sobre algunas confesiones que ha escuchado, entre las que se encuentra dicho abuso sexual.

Señaló que la confesión la escuchó de un sujeto, padre de familia, quien reveló en secreto que abusó sexualmente de todos sus hijos.

“Un papá que no podía dejar de violar a sus hijos, obviamente nunca le vi la cara y dice ‘padre, no me puedo detener’, todos como de la misma edad (los niños)”.

Sin embargo, el sacerdote solo pudo escuchar y absolver, es decir, orar por él y se perdonen sus pecados.

“Sientes la impotencia, te da mucho coraje, sientes como todo lo que me imagino que estás sintiendo y todos los que lo están viendo, ese coraje, y al final ahí le digo yo lo que quiero, le doy la absolución y se va”.

Durante la confesión, el sacerdote le sugirió al hombre que pidiera ayuda en instituciones de salud mental.

Según La Silla Rota, después de que el sacerdote hiciera dicha revelación, cibernautas lo acusaron de complicidad por no haber denunciado.

“Eso se llama complicidad, para esos tipos no hay cielo ni infierno solo hay cárcel. Por qué no llamar a la policía”, “Avisar a la policía no pudo pero que tal mandarlo a rezar”, se lee en algunos de los comentarios.