Jesús Hernández – julio 01, 2022

A través de un video que se ha viralizado en redes sociales, vecinos denunciaron el abandono y maltrato animal de una perrita en el poblado de San Miguel Chalma, en Tlalnepantla, por lo que autoridades ministeriales iniciaron una denuncia en contra de los presuntos responsables.

En las imágenes de los denunciantes, se aprecia cómo el can permanece arrinconado y sujetado a una cadena en plena lluvia, con apenas un bote de agua, pues los vecinos aseguran que sus dueños no le brindan de comer.

“Tiene más de un mes ahí amarrada, así la tienen siempre, no le dan de comer. Sí le ponen un bote de agua, pero no le dan de comer. Ahí se la pasa los calores, las lluvias, no la sueltan, no le dan de comer, entonces, reporto este problema de maltrato animal, para que las autoridades puedan hacer algo sobre este animalito”, acusa una de las vecinas.

Al respecto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que inició de oficio una investigación por el posible delito de maltrato animal, a causa de estos hechos, además de solicitar la intervención de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM).