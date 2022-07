Hoy Estado de México – julio 03, 2022

Tras la muerte de Fernando del Solar, Ingrid Coronado ha sido atacada a diestra y siniestra, pues los internautas se han encargado de recordarle que abandonó al conductor cuando más la necesitaba.

Pero las benditas redes sociales se han encargado también de salvar la reputación de Ingrid, pues ha salido a la luz una canción que escribió la conductora para Fernando, tras haberse divorciado.

Y no, no es un tema de reproche, al contrario, es una canción en la que la ex Garibaldi le agradeció todos los momentos de amor y le deseó bendiciones.

Fue en el 2015, cuando ya estaban divorciados, que Ingrid presentó el tema y dejó en claro que lo había escrito para Fernando Del Solar.